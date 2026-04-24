Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneği Şubesinin 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneği Şubesinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Poyraz, öncelikli hedeflerinin engelliliğe yol açan durumların azaltılması olduğunu söyledi.

Birinci hedeflerinin insanların sakatlanmaması olduğunu belirten Poyraz, "Trafik kazaları, iş kazaları, akraba evlilikleri gibi nedenlerle oluşan engelliliklerin önüne geçilmesi için devletimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra engelli bireylerin hayata bağlanması, eşit yaşam koşullarına kavuşması ve hak mücadelesi vermesi için çalışıyoruz." dedi.

Poyraz, yaklaşık 66 yıldır bu mücadelenin içinde olduğunu ve ülke genelinde 54 şube ve 14 temsilci ile faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhammed Gökberk Kocaaliler de Erzurum'da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in vizyonuyla engelli bireylerimizin önündeki engelleri kaldırmak için önemli projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda kurulan akülü araç tamir atölyesinde yılda 500'ün üzerinde aracın bakım ve onarımı yapılmaktadır." diye konuştu.

Derneğin Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'nin de konuşma yaptığı programda Palandöken Belediyesinin halk oyunları ekibi gösteri düzenledi, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Program, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
500

Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var