Erzurum'da Traktör Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Dumlu Mahallesi'nde, gübre taşırken traktörün arkasında sıkışan Dursun Göktaş (62) ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum'da bir kişi, arazide römorku ve kepçesi bulunan traktörün arka kısmına sıkışmış halde ölü bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Dumlu Mahallesi'nde tarım arazisine gübre taşıyan Dursun Göktaş'ın (62) eve dönmemesi üzerine yakınları çalışma yaptığı bölgeye gitti.

Göktaş'ı römorku ve kepçesi bulunan traktörün arka kısmında sıkışmış halde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Göktaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
