Erzurum'da Trajik Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Trajik Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Barış B. (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü, araçtaki eşi Gülnaz B. (23) ile çocukları Ç.B. (5) hayatını kaybetti.

Ailenin Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den Van'a gittiği öğrenildi.

Valinin açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, aracın Kurban Bayramı için Balıkesir'den Van'a gittiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Karayazı ilçesinin Çelikli Mahallesi'nde üzücü bir trafik kazası meydana geldiğini hatırlatan Çiftçi, "Saat 06.00 sularında, bir aracın dereye uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 kişinin olduğu, birinin araç içinde vefat ettiği, diğer iki kişinin dereye düştükleri ve yapılan arama neticesinde, dere içerisinde bir anne ve çocuğunun bulunduğunu tespit ettik." dedi.

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuklarından oluşan aynı aileden üç kişinin vefat ettiğini dile getiren Çiftçi, "Kurban Bayramı öncesi maalesef böyle acı bir trafik kazası yaşamış olduk. Bu vesileyle, bayram ziyareti için ilimize gelen çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını, daha dikkatli araç kullanmalarını hatırlatmak istiyorum. İlimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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