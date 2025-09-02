Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Bezirhane girişinde meydana geldi.
İhsan Gülün idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kırsal Bezirhane girişinde yoldan çıkarak takla attı ve araziye savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile sürücünün babası Tahsin ve annesi Hatice Gülün yaşamını yitirdi, kardeşi Serhat yaralandı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel