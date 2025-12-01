Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 34 DFN 430 plakalı otomobil, 1. Siteler Sokak ile Merkez Tortum Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta F.E. idaresindeki 20 AGP 318 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Uğur Sayır (35) H.B, Ö.D, Ö.Ç. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Sayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel