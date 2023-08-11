Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Önceki gün Güllübağ mevkiinde tünel çıkışı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmiş, diğer araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 2 yolcu yaralanmıştı. Yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. - ERZURUM