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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Önceki gün Güllübağ mevkiinde tünel çıkışı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmiş, diğer araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 2 yolcu yaralanmıştı. Yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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