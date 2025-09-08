Erzurum'da Toprak Ev Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler

Pasinler ilçesinde bir toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu ölen 2 çocuğun annesi de hayatını kaybetti.

Porsuk Mahallesi'nde dün saat 21.00 sularında toprak evin damının çökmesi sonucu ağır yaralanan 4 kişiden anne Dilara Kara, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Kara'nın da vefat etmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kırsal mahallede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kardeşler Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara (11) hayatını kaybetmiş, anneleri ile 3 kişi yaralı olarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
