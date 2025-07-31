Erzurum'da Tır Yangını: Yangın Söndürüldü
Uzundere ilçesinde seyir halindeyken alev alan yabancı kargo firmasına ait tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yabancı bir kargo firmasına ait tır, Erzurum-Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Süleyman Deniz - Güncel