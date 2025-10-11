Erzurum'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen asfalt ham maddesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, tır içinde sıkışan şoförü camı kırarak çıkardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 ST 185 plakalı asfalt ham maddesi yüklü tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Dellalhan mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazayı gören diğer sürücüler, tır içinde sıkışan şoförü, aracın camını kırarak bulunduğu yerden çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sağlık ekiplerince Horasan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.