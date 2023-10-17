Erzurum'da Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavına Düzenekle Giren Şüpheliler Yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzurum'da düzenlenen taşıtlar sürücü kursu sınavına düzenekle girmeye çalışan şüpheliler yakalandı. Operasyonda gizli kamera ve işitme cihazı düzeneği ile sınav salonuna giren bir şahıs ile ona yardım eden başka bir şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince taşıtlar sürücü kursu sınavına düzenekle giren iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçu kapsamında Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı'na düzenekle girmeye çalışan şahıslar ile bu şüphelilere yardım eden diğer şahısların deşifresine yönelik KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Üzerinde gizli kamera ve işitme cihazı düzeneği ile sınav salonuna giren F.Ö. isimli şahıs ile bu şahsa sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yapılan üst ve araç araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konulurken, mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. F.Ö. ve İ.K. isimli şüphelilerden İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, F.Ö. adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. - ERZURUM