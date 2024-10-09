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Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait 17 tarihi eser, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu eserlerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında bulunduğunu belirtti.

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 2 kolye, 2 biblo ve 2 obje olmak üzere 17 tarihi eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.B. ve M.I. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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