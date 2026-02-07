Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir SUV tipi aracın devrilmesi sonucu Z.O. ve E.O. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Z.O'nun kullandığı 16 BKS 99 plakalı SUV tipi araç, Oltu ilçesi Sarısaz mevkisinde yol kenarındaki araziye girerek takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (27) yaralandı.
Kazayı gören çevredekiler, yaralıları araçtan çıkardı.
Yaralılardan E.O, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne, sürücü Z.O. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel