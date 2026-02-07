Haberler

Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir SUV tipi aracın devrilmesi sonucu Z.O. ve E.O. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Z.O'nun kullandığı 16 BKS 99 plakalı SUV tipi araç, Oltu ilçesi Sarısaz mevkisinde yol kenarındaki araziye girerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (27) yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılardan E.O, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne, sürücü Z.O. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! 2 çalışan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler