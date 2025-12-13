Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak'taki evine girmek üzereyken Bülent Yıldırım, silahlı saldırıya uğradı.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı Bülent Yıldırım, burada kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.