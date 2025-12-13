Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü
Erzurum'da 28 yaşındaki Bülent Yıldırım, evine girmek üzereyken uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Bülent Yıldırım, Erzurum'un Palandöken ilçesinde evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı.
- Bülent Yıldırım, başına isabet eden tek kurşunla yaralandı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde öldü.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak'taki evine girmek üzereyken Bülent Yıldırım, silahlı saldırıya uğradı.
TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı Bülent Yıldırım, burada kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.