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Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Erzurum'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Berşan Ağyürek ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Rabia Ana Mahallesi 2. Kars Kapı Caddesi'nde Berşan Ağyürek (26), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Ağyürek, çevredekilerce kendi otomobiline konularak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda ve hastanenin acil servisi önüne bırakılan otomobilde çalışma yaptı.

Acil servis önündeki otomobilde yapılan incelemede arka camda kurşun izi, olay yerinde ise boş kovan bulundu.

Tedavisi devam eden Ağyürek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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