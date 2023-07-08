Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımı aksattı ve bazı yolları suyla kapladı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi, vatandaşlar ise ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.