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Erzurum'da Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'da Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Oltu-Narman çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada, bir öğrenci servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da öğrenci servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 D 9690 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen 28 NT 272 plakalı otomobil, Oltu- Narman çevreyolu kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil ve servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yol güvenliğini alarak kontrollü geçişi sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılardan H.T, B.M. ve E.K'yi Oltu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan B.M. daha sonra Erzurum'daki hastaneye sevk edilirken, hafif yaralı diğer 3 kişi de olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
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