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Erzurum'da sel felaketinde hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden genç, dün Ağrı'nın Tutak ilçesinde toprağa verildi. Törene, ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 gün önce yağış nedeniyle debisi artan dereden geçmek isterken akıntıya kapılan ve dün cenazesi Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan genç toprağa verildi.

Yakup Eren (23) için ilçenin Sukonak Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Eren'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve çeşitli kurumların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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