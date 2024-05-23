Erzurum'da şarampole devrilen kamyon kazasında 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen un yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişi olay yerinde sıkışan Bayram Aktaş oldu.
Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen un yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Rize'den İspir'in Madenköprü Mahallesi'ne beraberindeki Recep Karasu ve Bayram Aktaş (44) ile un götüren Emre Durmuş yönetimindeki 53 AK 627 plakalı kamyon, ilçenin Aşağı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Çoruh Nehri kenarındaki şarampole devrildi.
Çevredeki esnafın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan Aktaş hayatını kaybetti, sürücü Durmuş ise yaralandı. Karasu ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralı Durmuş, sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile İspir Belediye Başkan Vekili Ali Efeoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu.