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Erzurum'da şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Erzurum'da Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine giden hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi istikametine giden İkram Mertdede'nin kullandığı 01 BYL 51 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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