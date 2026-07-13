Haberler

Erzurum'da saman yüklü kamyon yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ile Narman ilçeleri arasında seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oltu ile Narman ilçeleri arasındaki kara yolunda seyir halindeki saman yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Canip Kaplan
Savaş yeniden başladı! ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

Korkulan talimatı gece yarısı verdi, uçaklar peş peşe havalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar
Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

Galatasaray taraftarını üzdü
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak