Erzurum'da saman yüklü kamyon yandı

Erzurum'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oltu ile Narman ilçeleri arasındaki kara yolunda seyir halindeki saman yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.