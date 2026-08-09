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Trafikte saldırı girişimi: 180 bin TL ceza

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Erzurum'da trafikte tartıştığı kişiye saldırmak için araçtan inen sürücü M.G., sosyal medya görüntüleriyle tespit edildi. 180 bin TL para cezası, 2 ay ehliyet yasağı ve 60 gün trafikten men cezası uygulandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldırmak amacıyla aracından inerken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu sürücünün M.G. olduğunu belirledi. Sürücü, kent merkezinde aracıyla yakalandı.

M.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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