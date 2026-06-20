Haberler

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü. Grup, Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yaparak, zulme karşı boykot çağrısında bulundu.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Şan Korkmaz, Gazze'de, Filistin'de ve işgal altındaki tüm topraklarda yaşayanlara destek olmak, sessiz kalmamak, mazlumların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların ateşkes söylemlerine rağmen sürdüğünü belirten Korkmaz, "Gazze'de bir çocuğun canı yandığında bizim de ciğerimiz yanıyor. Doğu Türkistan'da bir kardeşimiz zindana atıldığında biz de nefes alamıyoruz." dedi.

Korkmaz, Gazze'deki hastanenin müdürünün görevini terk etmediği için uzun süredir tutuklu bulunmasının, dünyanın yaşananlara karşı sessizliğinin acı bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Biz bugün hem dilimizle haykırmak hem de elimizden gelen fiili boykotu yapmak için buradayız. Zulme destek veren markaları hayatımızdan çıkaracak, yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Filistin özgür olana, çocuklar bomba sesleriyle değil kuş sesleriyle uyanana kadar susmayacağız, durmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Meze yaptırmayacağız...
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Hull City'e götürecek! Acun Ilıcalı, Göztepe'nin kasasını doldurmaya hazırlanıyor

Bu kez de Göztepelilere bayram ettirecek
Trafikte saldırıya uğrayan ünlü türkücü İsmail Altunsaray'ın burnu kırıldı, saldırgan gözaltına alındı

Trafikte saldırıya uğrayan ünlü türkücünün burnu kırıldı
Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde

Amedspor turnayı F.Bahçe ve G.Saray'ın eski yıldızıyla vuruyor
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası

Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası