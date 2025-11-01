Haberler

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Protesto

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 103. haftada sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Prof. Dr. Naci Ceviz, eylemde halkı Müslüman olan devlet yetkililerini eleştirerek, siyonizme karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 103. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, kendilerini insan hakları savunucuları olarak lanse eden Batılı devletler ile ABD'nin siyonist İsrail'i her zaman silah ve teçhizat bakımından destekleyerek kendilerinin doğudaki ileri karakolu olarak beslediklerini ve işledikleri savaş suçlarına gözlerini yumduklarını söyledi.

Zaman zaman yapılan göstermelik barış antlaşmalarının bizzat İsrail rejimince yok sayılarak bozulduğunu ve zulmün hep devam ettiğini bildiren Ceviz, "İsrail tarihteki Yahudiler hakkında 'Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan Allah'tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmaları bozarlar' ayetini tasdik ederek defalarca bozdular ve aşağılık yüzlerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Ceviz, halkı Müslüman olan devletlerin yöneticilerinin ise kendi ikballerini korumak ve güya İsrail'in ülkelerine saldırmasına engel olmak için bütün bu sürece sessiz kaldıklarına işaret etti.

"Siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır"

Erzurum "Sessiz Yürüyüş" ekibi olarak dünya ile eş zamanlı başladıkları eylemlerinin 103. haftasında buluştuklarını anlatan Ceviz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Mazlumların her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Şimdi var gücümüzle yardımları artırmamızın zamanıdır. Gazze'nin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki soykırımın durmadığını, devam ettiğini görüyoruz. Şu anlaşılmıştır ki siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır. Bu nedenle bu düşmana karşı uyanık olmalı, yaşamımızın her anında maddi ve manevi mücadeleye devam etmeliyiz."

Yürüyüş, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.