Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 104. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Esra Ceren Karaoğlu grup adına yaptığı basın açıklamasında, Gazze ve bölgede son yaşanılanlardan sonra mescitlerin, kendilerinin olmadığı sürece hiçbir yerde hiçbir Müslüman'ın tam anlamıyla güvende olamayacağını anladıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'daki zulmü saatlerce sayabileceklerini aktaran Karaoğlu, "İstedikleri zaman namaza açıp istedikleri zaman kapatıyorlar. İçinde bulunduğu Batı Şeria'da kurşunlar, bombalar kol geziyor ve işgal her daim sürüyor. Evlerinden çıkarılan Filistinliler mülteci kamplarına dolduruluyor. Her gün yaralı ve şehit fotoğrafları görüyoruz ama maalesef bu görüntüler kalbinde hastalık olanlar tarafından normalleştiriliyor. Zulüm öyle bir boyutta ki, uydu görüntülerinden Gazze'deki yıkımı ve Sudan'daki katliamı görebiliyorsunuz." dedi.

Karaoğlu, Müslümanların değişim için çabalaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Elimiz her boykot edilmesi gereken ürüne gittiğinde bizi kayıt altına alan melekleri aklımıza getirelim ve hesaba çekileceğimiz günü düşünelim. Ey İsrailliler ve onların destekçileri, küfürde o kadar derine daldınız ki, açtığınız savaşın Allah'a karşı olduğunu unuttunuz. Evet, siz de biliyorsunuz ki İslam gerçek dindir. Bu yüzden küfürde bu kadar ileri gidiyorsunuz. Cennetin size ait olduğunu iddia etmenize rağmen ölümden delicesine korkuyor ve bu dünyalık işlere kendinizi veriyorsunuz. Gazze'yi yıkmaya çalışıyorsunuz ama yaşam sürdürmeye çalıştığınız yerde eğitim, iş ve insan psikolojisi bitmiş durumda. Bir grup vahşi kabile olduğunuzu tüm dünya gördü. Kendi Tevrat'ınızda şeytani bir karakter olarak anlatılan Gollam'dan bile daha aşağılık bir vaziyete düştünüz."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
