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Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

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Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, trafikte aksamalara ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

Sağanakla birlikte kentin bazı bölgelerinde dolu da etkili oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
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