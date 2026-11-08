Erzurum'da polisin denetimlerinde 67 şüpheli yakalandı, 7 silah ele geçirildi

Erzurum'da polisin denetimlerinde 67 şüpheli yakalandı, 7 silah ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'da polisin 2-8 Kasım tarihleri arasında kent genelinde yaptığı denetimlerde aranan 67 şüpheli yakalandı ve 7 silah ele geçirildi. Uygulamalarda 10 bin 958 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 2 bin 63 araç sorgulandı.
Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 67 şüpheliyi yakaladı, 7 silah ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.
Uygulamalarda 10 bin 958 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 63 araç sorgulandı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki 199 park ve bahçe kontrol edildi.
Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı ve 7 silah ele geçirildi.
Kaynak: AA