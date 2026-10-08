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Erzurum'da polis okul güvenliği için sahada denetim, dijitalde 7/24 devriye yürütüyor

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki okullar ve çevresinde öğrencilerin güvenliği için personel görevlendirdi. Ekipler market, büfe, internet kafe ve metruk binaları denetlerken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 7 gün 24 saat siber devriye yürütüyor.

Erzurum'da öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde kapsamlı denetimler yapan polis ekipleri, dijital ortamda da siber devriyelerle çocukları tehdit edebilecek içerikleri takip ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da kent genelindeki okullar ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için personel görevlendirdi.

Ekipler, okul çevrelerindeki marketleri, büfeleri, internet kafeleri ve oyun salonlarını, kahvehaneleri, parkları, bahçeleri ve metruk binaları denetleyip kontrol ediyor.

Ayrıca denetimlerde şüphelileri inceleyen ekipler, servis araçlarını da kontrol ederek yol güvenliğini sağlıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sosyal medyada öğrencileri ve ailelerini etkileyebilecek paylaşımlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın güvenliğini ve eğitim ortamının huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerindeki denetim ve güvenlik tedbirlerimize kararlılıkla devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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