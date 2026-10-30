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Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü

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Erzurum'da kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Palandöken Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünürken dağın yüksek noktalarında yer yer sis de etkili oldu.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Dağın yüksek noktalarında ayrıca yer yer sis de etkili oldu.

Kaynak: AA
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