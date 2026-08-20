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Erzurum'da Yayaya Otomobil Çarptı

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Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.Y.Ş'nin kullandığı 25 AV 493 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.S'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.H.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda M.H.S'nin yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yola savrulması, sonra ayağa kalkması, çevredekilerin ve otomobilden inenlerin yayanın yardımına koşması yer alıyor.

Kaynak: AA
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