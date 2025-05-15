Erzurum'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 50 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rüstem Ocak ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek, sürücü hastaneye kaldırıldı.
ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rüstem Ocak (24) ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazaryolu ilçesi Göndere mevkisinde meydana geldi. Pazaryolu ilçesinden Kılıççı Mahallesi'ne giden Rüstem Ocak'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü aracında sıkıştığı yerden çıkardı. Ocak, ambulansla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel