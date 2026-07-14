Erzurum'da otomobilin takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çıktı.
Trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.