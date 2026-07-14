Haberler

Erzurum'da otomobilin takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kurdular
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor

Gazze'ye giden İsrailli Bakan'dan molozlar arasında skandal sözler
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Ülkede deprem: Kante'yi sildiler!

Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor