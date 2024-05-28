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Erzurum'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi devam eden bir kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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