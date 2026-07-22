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Erzurum'da otomobil ile itfaiye aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Erzurum'da otomobil ile itfaiye aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Erzurum'da bir otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Erzurum'da otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdulgaffur K. idaresindeki 25 ADM 950 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda Ömer İlter Y'nin kullandığı 25 FV 110 plakalı itfaiye arazi aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Nuran K, Taner K, Harun Raşit K, Savaş Y, Yusra Y. ve Edanur Ç. sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
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