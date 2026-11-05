Erzurum'da muhtarını silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edilince tutuklandı

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Erzurum'da husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu Toparlak Mahallesi Muhtarı R.Ö'yü silahla yaralayan ve ardından teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA