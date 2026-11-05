Erzurum'da muhtarını silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edilince tutuklandı

Erzurum'da muhtarını silahla yaralayan zanlı, adliyeye sevk edilince tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'da Gül Ahmet Caddesi'nde husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı; yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum'da husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu Toparlak Mahallesi Muhtarı R.Ö'yü silahla yaralayan ve ardından teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA