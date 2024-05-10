Erzurum'da minibüs dereye devrildi, sürücü yaralandı
Erzurum-Göle kara yolunda meydana gelen kazada, Nevzat Topal yönetimindeki minibüs dereye devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Göle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Erzurum'da minibüsün dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nevzat Topal yönetimindeki 25 D 9683 plakalı minibüs, Erzurum- Göle kara yolunun Değirmenlidere Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.