Erzurum'da Mezopotamya Esintili Mühür Sergisi

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cuneydi Has: - "Buradaki mühürler milattan önce 6500'den başlıyor 600'lere kadar iniyor. Özellikle Pers ve Mezopotamya etkili mühürler. Tabii zamanında buraya getirilmiş, Erzurum kökenli değil ama bunlar İran ve Mezopotamya bölgesinden etkileşimle ortaya çıkan mühürler"

Erzurum'da, İran ve Mezopotamya bölgelerinin izlerini taşıyan mühürlerin fotoğraflarından oluşan "Anadolu'nun Zirvesinde Mezopotamya Esintileri" adlı sergi açıldı.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öncülüğünde, Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi tarih bölümünden Prof. Dr. Süleyman Özkan'ın katkılarıyla hazırlanan çalışma, Erzurum Müzesi'nde sergilendi.

Serginin açılışına katılan Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, sergi hakkında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cuneydi Has'tan bilgi aldı.

Has, gazetecilere, Erzurum Müzesi'nde bulunan mühürleri fotoğraf sergisi olarak hazırladıklarını belirtti.

Bu mühürlerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce bu şekilde akademik anlamda bir araya getirilmediğini ifade eden Has, "Bu aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırma projeleri kapsamında çıkarılacak katalog kitap projesi. Biz 122 adet mühürden en seçkin olan 24'ünü sergi için derledik." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mühürler açısından ilk kez böyle bir sergi düzenlendiğini aktaran Has, şunları kaydetti:

"Bu da arkeoloji camiasında bir ses getirecektir. Buradaki mühürler milattan önce 6500'den başlıyor 600'lere kadar iniyor. Özellikle Pers ve Mezopotamya etkili mühürler. Tabii zamanında buraya getirilmiş, Erzurum kökenli değil ama bunlar İran ve Mezopotamya bölgesinden etkileşimle ortaya çıkan mühürler. Yani bir anlamda geçiş bölgesi olduğu için de bu mühürler Erzurum Müzesi'ne kazandırılmış. İlk kez böyle sergileniyor, kitapta ilk kez böyle derli toplu ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli. Hem İran hem de Mezopotamya etkisi var. Bu anlamda batıda çok fazla yayınlar yapılıyor ama Erzurum bölgesinde ve Erzurum Müzesi'nde ilk defa böyle bir çalışma oluyor."

Has, özellikle Pers dönemine ait çivi yazılı mühürlerin olduğunu ifade ederek, "Bunlar dini ritüellerde oldukça çok kullanılan mühürler. O dönemin sosyoekonomik, idari ve dinsel yönünü gösterdikleri için çok önemliler. Yani biz mühürlerin kazınan yüzüne baktığımızda o tanısal ekonomik durumunu, devletin otoritesini görebiliyoruz. Bu yüzden bu mühürler arkeoloji dünyasında çok önemli verilerdir. Bunun haricinde silindir mühürler var. Silindir mühürler oldukça önemli bu seksiyonda. Çünkü silindir mühürlerde birden fazla kompozisyon anlatılabiliyor. Bu yüzden silindir mühürler Anadolu'ya özgü değil, Mezopotamya'ya özgü." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
