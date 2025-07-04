Erzurum'da Mali Suçlara Yönelik Operasyon: 374 Tişört Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma, mali suçlarla mücadele amacıyla düzenlediği operasyonda 374 kaçak tişört ele geçirdi, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince mali suçlarla mücadele kapsamında 374 tişört ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçede düzenlenen operasyonda, 374 kaçak tişört ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tişörtlere ise adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.