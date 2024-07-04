Erzurum'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin beslenme ihtiyacını karşılamak için onu itfaiye amirliğine götürdü.
Erzurum'un Horasan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmam Pınar Sokağı'ndaki bir apartmanın çatısına çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.
Ekipler, kedinin beslenme ihtiyacını karşılamak için itfaiye amirliğine götürdü.