Erzurum'da ekipler, kar nedeniyle yolda mahsur kalan tırlardaki hayvanları besledi

Yoğun tipi nedeniyle Erzurum'un Çat ilçesinde yolda mahsur kalan tırlardaki büyükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından beslenip sağlık kontrolleri yapıldı.

Erzurum'da yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tırlardaki büyükbaş hayvanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kamyonetle saman taşıyarak besledi.

Büyükbaş hayvan taşıyan 4 tır, yoğun tipi ve kar nedeniyle Çat ilçesi Çirişli mevkisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine kurtarma çalışması başlatılırken, durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bildirildi.

İl Müdürü Alpaslan Kenger'in talimatıyla İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu tıra, kamyonetlerle saman ve yem taşıdı.

Aç kalan büyükbaşları besleyen ekipler, ardından hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Çalışmaların ardından kurtarılan hayvan yüklü tırlar yola devam etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

