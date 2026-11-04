Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan şüpheli karakola giderek teslim oldu

Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan şüpheli karakola giderek teslim olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Rabiaana Mahallesi'nde bir mahalle muhtarı, aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyle çıkan kavgada silahla vurularak yaralandı. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan muhtar tedavi altına alınırken, şüpheli karakola giderek teslim oldu.
Erzurum'da kavga ettiği husumetlisi tarafından silahla vurulan mahalle muhtarı yaralandı.
Rabiaana Mahallesi Gül Ahmet Caddesi'nde kırsal Toparlak Mahallesi muhtarı R.Ö. ile aralarında önceden husumet olduğu belirtilen E.Y. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Y. silahla R.Ö'yü vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan muhtar, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli ise karakola giderek teslim oldu.
Kaynak: AA