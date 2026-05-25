Erzurum'da camide 'mahalle mektebi' geleneği yaşatılıyor

ERZURUM'da geçen yıl ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camii'nde, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Mahalle mektebi' geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla proje başlatıldı. Camide oluşturulan kütüphaneden vatandaşlar istedikleri kitapları alıp okuduktan sonra geri getiriyor.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde geçen yıl tamamlanarak ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camii'nde Osmanlı'nın asırlık geleneği 'mahalle mektebi' uygulaması yaşatılıyor. Cami görevlileri ve dernek yönetimi öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında camide hem eğitim hem de sosyal dayanışmayı güçlendirecek etkinlikler düzenleniyor.

Proje çerçevesinde camide oluşturulan özel kütüphanede bu yılın teması olarak belirlenen 'Hz. Muhammed'in hayatı ve sünneti' konularındaki kitaplara yer verildi. Caminin bir bölümünde oluşturulan kütüphaneye konulan kitaplar, vatandaşların istifadesine sunuldu. 7'den 70'e her kesime hitap eden kitapları almak serbest. Camiye gelen herkes seçtikleri kitapları alıp evlerine gidiyor. Okumayı tamamlayanlar kitapları geri getiriyor. Hz. Muhammed'in hayatını ve ahlakını anlatan eserlerin yanı sıra çocuklara yönelik dini ve eğitici masal kitapları ile Kur'an-ı Kerim vatandaşlara hediye ediliyor.

Mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen cami yönetimi, 'okuma halkaları' projesini başlattı. Düzenli olarak bir araya gelen mahalleli, bu halkalarda hem komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor hem de İslam dinini sahih kaynaklardan öğrenme fırsatı buluyor. Cami imam hatibi Abdurrahman Velioğlu, cami kütüphanesindeki kitapları isteyenlere verdiklerini, okuyanların geri getirdiklerini söyledi. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere göre kitaplar bulunduğunu belirten Yıldız Kardeşler Camii Dernek Başkanı Sadettin Ayık, "Çocuklar için masal kitapları var. Yetişkinler için Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar var. Her çeşit kitabımız var. Vatandaşlarımız okumak için bunları ücretsiz alabilirler" dedi.

Yıldız Kardeşler Camii'nde mahalle mektebinin yaşatıldığını belirten Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş, "Bu yapılan aslında daha evvel var olup unutulmuş bir gelenek. Camilerimiz Türk kültür ve irfanında her zaman mahalle mektebi olmuştur. Bu mahalle mektebi olma özelliğini yeniden yaşatmaya başladı Yıldız Kardeşler Camimiz. Cami kelimesinin kök cem olmak bir araya gelmektir. Mahalle kültürünü yaşatan en önemli merkezlerimizden biri camilerimizdir. Burada mahalleli bir araya gelip dinini daha iyi anlamak için peygamberimizin hayatını öğrenecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

