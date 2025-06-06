Erzurum'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Erzurum'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Erzurum il protokolü, tarihi Ulu Camii'nde Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı ve bayram kutlamalarına katılan bürokratlar ile siyasi temsilciler, cemaatle birlikte dualar etti.

Erzurum'da bayram namazında eller dua için açıldı

ERZURUM - Erzurum il protokolü, Kurban Bayramı namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve Erzurum Emniyet Müdürü Hüseyin Yırtar cami çıkışında da vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Programa ilde görev yapan bürokratların yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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