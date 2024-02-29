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Erzurum'da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu gülümsetiyor

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Erzurum'da Özünal Ailesi'nin muhabbet kuşu ile yavru kedileri arasındaki dostluk görenleri hem hayrete düşürüyor hem de gülümsetiyor.

Erzurum'da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu gülümsetiyor

Şeker ile Maviş'in dostluğu gülümsetiyor

ERZURUM - Erzurum'da Özünal Ailesi'nin muhabbet kuşu ile yavru kedileri arasındaki dostluk görenleri hem hayrete düşürüyor hem de gülümsetiyor.

Kediler ile kuşların bir arada yaşamasının zor olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu durumun altında yatan sebeplerin en önemlisi ise kedilerin doğal avcılar olması olarak ifade ediliyor. Kedilerin içgüdülerinde uçan bir kuş gördüğünde onları avlamak var. Takip etme ve hamle yapma kediler için refleks eylemi olarak gösteriliyor.

Erzurum'daki Özünal Ailesi 4 aylıkken sahiplendikleri ve adını Şeker koydukları minik kediyi çok sevdi. Ancak evlerinde yıllardır Maviş isimli bir muhabbet kuşu vardı. Aile ilk önceleri kedi ve kuşu ayrı odalarda tuttu. Özünal Ailesi'nin küçük oğlu Mehmet Akif bu durum karşısında uzun bir süre Şeker ile Maviş yan yana getirmedikleri ifade ederken, "İkisini de çok seviyorduk. Ama yan yana gelmemeleri için çok uğraştık" dedi. Ancak daha sonra iki hayvanın bir birbirine zarar vermediğini, oyunlar oynadığını gördüler. Sonrasında ikisi de evde gönüllerince ve serbest bir şekilde gezmeye başladı.

Zaman zaman minik kuş Maviş'in ısrarlı oynama isteği minik kedi Şeker tarafından patilerle geri çevrilse de iki hayvanın görüntüleri o hep bildiğimiz "Kedi-Kuş" zıtlığını ya da düşmanlığına adeta meydan okuyor. Aile ise bu durumdan son derece mutlu ve keyifleri yerinde olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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