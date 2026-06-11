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Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla dün başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD ve jandarma ekipleri, Aras Nehri ve çevresindeki sazlıkları araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Koç'tan bir süre haber almayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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