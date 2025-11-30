Erzurum'da Kavga: 2 Erin Yaralanması ve 6 Gözaltı

Erzurum'da 2 erin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Lala Paşa Mahallesi'ndeki Mumcu Konutları Parkı'nda dün bir grup ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli erler M.B.T. (20) ve E.K.'nın (19) yaralanması sonucu polis ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, konuyla ilgili M.Ç. (16), U.E.Ç. (14), O.U. (15), M.D. (16), R.P. (14) ve İ.K.'yı (15) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.