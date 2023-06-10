Erzurum'da kavga: 1 kişi yaralandı

ERZURUM'da iki grup arasında çıkan, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakutiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki arkadaş grubu, yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada H.Y.S. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Y.S., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 18 yaşından küçük olan 3 şüpheli, gözaltına alınıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Bu arada, kavga çevredeki bir iş yeninin güvenlik kamerasına yansıdı.