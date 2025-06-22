Erzurum'da Kardeş Katili Ağabey Tutuklandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı silahla vurarak öldüren ağabey M. Canpolat tutuklandı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Erzurum'un Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı silahla vurarak öldüren ağabeyi tutuklandı.
Çayırdüzü Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi Kadir Canpolat'ı (45) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ağabeyi M. Canpolat (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel