Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, camlarda kırağı oluştu.

Kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu. Bazı araçlar ilerlemekte zorlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte tuzlama ve temizleme çalışması yürüttü.

Kırsal mahalle yollarında mahsur kalan bazı sürücülerin yardımına da Macera OFF-Road ekipleri yetişti.

Ekipler, arazi araçlarıyla kara saplanan araçları halat bağlayarak kurtardı.