Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Erzurum'da etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Yakutiye'de kar kalınlığı 58 santimetre olarak ölçülürken Aziziye'de 32 santimetre, Palandöken'de 30 santimetre oldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı'da 177 santimetre olarak ölçüldü.

BİN 167 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Kırsalda 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bin 167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı