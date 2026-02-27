Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİErzurum'da etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Erzurum'da etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Yakutiye'de kar kalınlığı 58 santimetre olarak ölçülürken Aziziye'de 32 santimetre, Palandöken'de 30 santimetre oldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı'da 177 santimetre olarak ölçüldü.

BİN 167 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Kırsalda 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bin 167 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin