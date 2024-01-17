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Erzurum'da Kar Yağışı Başladı

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Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı. Sıcaklığın gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yerini kara bıraktı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Tarihi Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nin çevresi karla kaplandı.

Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yerini kara bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.

Tarihi Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nin çevresi karla kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çifte Minareli Medrese Yakutiye Erzurum Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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